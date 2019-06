Nessun incontro coi detenuti, disponibilità ad ascoltare gli agenti: Appendino al contrattacco

La ricostruzione della sindaca Chiara Appendino della visita presso il carcere Lorusso e Cutugno è diversa da quella dell’Osapp, il sindacato di polizia penitenziaria che aveva sottolineato – con rammarico – come la sindaca di Torino non si fosse soffermata con gli agenti per ascoltare le loro istanze.

La prima cittadina ha ribadito come la visita non prevedesse incontri con i detenuti, né con realtà diverse da quelle previste in agenda. Gli incontri con i reclusi, sempre secondo Appendino, non ci sono stati.

La stessa sindaca ha sottolineato come abbia più volte incontrato, in diverse occasioni, gli agenti di polizia penitenziaria e di essere disponibile ad ascoltare e valutare le loro istanze nelle sedi opportune e con figure competenti.