Nessuna offerta, fallita la Comital di Volpiano

La Comital è stata dichiarata fallita dal tribunale di Ivrea. A rendere noto la fine della ditta di Volpiano, che occupa circa 110 persone, è stata la Fiom-Cgil.

“Questa decisione – affermano Federico Bellono, segretario provinciale Fiom-Cgil, e Julia Vermena, responsabile della Comital per lo stesso sindacato – è inaccettabile perché non tiene conto ne’ delle pur residue prospettive industriali ne’ della drammatica situazione dei lavoratori, fin qui tutelati da una cassa integrazione che dovrebbe proseguire fino a novembre”. “Insieme ai lavoratori, – proseguono Bellono e Vermena – che proprio un anno fa erano stati a lungo davanti ai cancelli dell’azienda per scongiurarne la chiusura, decideremo nelle prossime ore tutte le iniziative affinché il Tribunale riconsideri la sua decisione e per rimettere in campo la giusta attenzione che questa vertenza deve avere”.