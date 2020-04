Nessuno è immune

Basta, adesso davvero basta. Il governatore Cirio annuncia – o minaccia – possibili nuove sanzioni per chi si ostina a uscire di casa, come se quelli che violano i divieti fossero una maggioranza senza senno e non pochi individui. Mentre in certe Rsa gli anziani, che certo non sono andati a spasso, sono morti e muoiono come mosche, soli perché le visite sono state loro vietate nella prima fase di queste restrizioni, e senza neppure finire nelle statistiche del bollettino dei contagi che ci viene sciorinato ogni giorno: neppure numeri, perché nessuno ha ritenuto opportuno fare loro i tamponi al primo segnale di rischio. La direttiva era di farli a tutti i sintomatici (per l’intera giunta regionale il sintomo qual era?) o ai ricoverati negli ospedali e nei luoghi di cura. E le Rsa, che anche se private sono sotto il controllo delle Asl regionali, non sono luoghi di cura? Cosa sono? Parcheggi con un tetto, forse? Se ne parlerà in consiglio regionale, mi sono sentito dire, martedì prossimo. Con calma… Quando avremo cifre ancora più stordenti. Basta, davvero, a ogni livello, lodarsi per come si è reagito all’emergenza, con quel «chiudi tutto» che non rappresenta un alibi né una medaglia al merito. Con questa parola d’ordine, in passato, si sono chiusi reparti e ospedali e nessuno se ne dica estraneo, o immune, perché nessuno può esserlo se contiamo tutti gli ultimi governi regionali, a partire dal primo che ha iniziato a ragionare sulla Città della Salute per rimpiazzare le Molinette e ha continuato invece a star dietro a un grattacielo costoso e per di più incompleto. Quanto accade nelle Rsa è la fotografia di come è finito il nostro sistema assistenziale, di quale attenzione godano le fasce più deboli della nostra società, un’emergenza che il destino ha voluto sottolineare nella maniera più impietosa. E che, nella lista delle priorità, vale quanto un jogger che si esercita attorno al suo isolato o un padre che va a fare la spesa con il figlio.