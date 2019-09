«Nessuno pulisce le scale e il cortile»

Il servizio di manutenzione del condominio Atc di via Cimarosa 30 è stato sospeso cinque mesi fa, ma i residenti continuano a pagarlo ancora oggi. Risultato? Scale sporche ed erba mai tagliata nel cortile pieno di rifiuti. Oltre a un importo mensile ingiustificato in bolletta che ha fatto perdere le staffe ai condomini. «Questo problema riguarda tutte le 400 famiglie di questo stabile che sono costrette a farsi pulizia da sé a caro prezzo» attacca Loredana, residente in un appartamento all’interno 1. E le cifre non sono certo di poco conto. «Mi trovo a pagare 150 euro in più ogni mese per un servizio che dobbiamo farci noi» protesta Enza, affacciata alla ringhiera del piano terra, mostrando la bolletta con l’importo indicato.

Buone notizie arrivano però da Atc: «Il servizio riprenderà la prossima settimana. E naturalmente, al prossimo conguaglio delle spese, verrà tenuto conto del periodo di sospensione». Il motivo dell’interruzione? «Le ditte incaricate – spiega l’Agenzia – avevano sospeso l’attività a causa di un ritardo dei pagamenti». Gli abitanti però restano sul piede di guerra. «Se così non sarà, presenteremo in Comune una raccolta firme per chiedere il risarcimento e l’attivazione del servizio che paghiamo immotivatamente da maggio».