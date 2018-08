«Nessuno taglia l’erba da almeno due anni». E la pista ciclabile scompare nella giungla

Da un lato le case, sull’altro versante campi e prati in quella che è una delle porzioni più verdi di Borgo San Pietro, dietro via Sestriere. A far da spartiacque tra le due zone del borgo, si trova via Fratelli Bandiera. Una stradina di ampiezza esigua che ospita una pista ciclabile oramai assai difficile da individuare, visto che soffoca tra erbacce e sterpaglie. La segnalazione arriva da un cittadino, Alfredo Troisi, che, macchina fotografica alla mano, ha voluto immortalare lo stato di degrado in cui versa la pista. La ciclabile, ammesso che si riesca a scorgerla, parte nelle vicinanze del ponte del Sangone e collega via Sestriere con strada Vignotto. Le piante, forse anche a causa delle piogge degli ultimi tempi, ne hanno invaso quasi totalmente il fondo, tanto che in alcuni tratti la superficie percorribile a piedi o in bicicletta non supera i 60-70 centimetri. «Più che una pista, sembra una giungla, e sono almeno un paio d’anni che l’erba non viene più tagliata – lamenta Troisi, che aggiunge -. Cosa stanno aspettando, che si ricopra del tutto di erbacce e che non venga più usata?». Senza contare la pericolosità: «Ho percorso il tratto di strada l’altro giorno, in senso inverso arrivava un altro ciclista – prosegue Troisi -. Ebbene, mi sono dovuto fermare perché in due non ci passavamo. Se non si interviene al più presto c’è il rischio concreto che qualcuno si faccia male». Ma non solo la pista di via Bandiera necessità di manutenzione: soffocano anche il parco di via Papa Giovanni e Lungo Po Abellonio, dove i cittadini hanno anche segnalato giochi rotti e vandalizzati.