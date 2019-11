Nessuno vuole gestire il Frais: gli impianti restano chiusi

Non si scia al Pian del Frais. Almeno per questa stagione. Lo ha reso noto ieri il sindaco di Chiomonte, Roberto Garbati.

La ragione sta tutta nel bando di manifestazione di interesse, pubblicato a settembre. L’oggetto era proprio la ricerca di un gestore per gli impianti di proprietà comunale, ma al 26 settembre, data di chiusura del bando, non ha risposto nessuno. Inutili i successivi tentativi dell’amministrazione di cercare degli imprenditori sul territorio, che, supportati dal Comune, volessero gestire gli impianti sciistici. Adesso però non c’è più tempo per cercare un nuovo gestore e, quindi, anche quest’anno tutto rimarrà chiuso.

«C’è troppo poco tempo e non siamo in grado di stringere un accordo che tenga conto di tutte le preoccupazioni – dice Garbati – Bisogna concentrarsi sul progetto principale». Ossia l’acquisto degli impianti privati, che al momento sono di proprietà della Dedalo srl, azienda della famiglia Cerutti. Tra i due soggetti c’è già un accordo, che però deve ancora essere ultimato. Soprattutto nelle cifre, ancora in fase di definizione. Se andasse in porto, però, si metterebbe la parola “fine” alle schermaglie, che si protraggono ormai da diverso tempo. I tempi dettati dal sindaco sono chiari: aprile o maggio 2020. In questo modo infatti, secondo il primo cittadino, si sarebbe in tempo per dare in gestione gli impianti e, di conseguenza, aprirli per la prossima stagione invernale. «Dobbiamo accelerare ed entrare nel merito», ammonisce.

Posizione condivisa anche dall’associazione Pro Frais: «Vogliamo sottolineare come questo aspetto non diminuisca, cambi o metta la parola “fine” alla nostra proposta relativa alla futura gestione degli impianti in mano pubblica e per mezzo di una cooperativa a mutualità prevalente, supportata dai proprietari di case, dai soggetti economici locali e frequentatori della stazione sciistica, con il supporto del Comune quale socio chiave – ha fatto sapere in una nota -. Tale soluzione garantirebbe continuità e amministrazione trasparente degli impianti a favore della comunità. Allo stesso tempo, però, si tratta di un’iniziativa che richiede uno sforzo lavorativo e d’intenti, nonchè dei tempi tecnici di realizzazione, tali da non renderla realizzabile in tempo per un’ipotetica apertura degli impianti nell’anno corrente. Ribadiamo la nostra volontà di portare avanti questa soluzione per una prossima stagione sciistica».