Neutralizzata la bomba dell’ultima guerra riaffiorata al Lingotto, ma l’operazione non è ancora conclusa

Gli artificieri hanno tagliato in due l'ordigno. Ora la parte posteriore sarà fatta esplodere in una cava del poligono militare di San Maurizio Canavese

L'intervento dell'Esercito in via Nizza

E’ stato neutralizzato l’ordigno bellico riaffiorato a Torino, in via Nizza, al Lingotto, mercoledì 16 maggio durante i lavori di scavo vicino a Eataly. Gli artificieri del 32/o Reggimento genio guastatori dell’Esercito, al lavoro da questa mattina, hanno tagliato in due la bomba con lo Swordfish, una fresa a freddo che spara acqua e sabbia.

LA PARTE POSTERIORE SARA’ FATTA ESPLODERE

Ora bruceranno l’esplosivo all’interno della parte anteriore che ha ancora la spoletta mentre quella di coda è già stata espulsa. La parte posteriore verrà trasportata in una cava del poligono militare di San Maurizio Canavese e, in serata, verrà fatta esplodere.