Disagi sulla linea Torino-Bardonecchia-Modane, nonostante l'ampio preavviso del maltempo in arrivo

Nonostante l’ampio preavviso di nevicate e maltempo, ancora disagi alla circolazione ferroviaria in mattinata in Valle di Susa. A causa dell’abbondante caduta di neve delle scorse ore, infatti, si registrano ritardi.

In particolare, sulla linea Torino-Bardonecchia-Modane i treni viaggiano con un ritardo vicino ai 50 minuti. Non tutti i treni sono in grado di procedere sui binari e alcune corse sono limitate a Bussoleno.