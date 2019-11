Neve e maltempo: due escursionisti bloccati in alta quota

Due escursionisti sono rimasti bloccati, a causa della neve, ai 2.200 metri di quota del bivacco Rattazzo. E’ successo nel territorio di Sauze di Cesana (Torino). L’elevato rischio di valanghe, 4 su una scala di 5, ha impedito al Soccorso Alpino, contattato dagli stessi escursionisti, di intervenire.

NEANCHE L’ELICOTTERO PUO’ ALZARSI IN VOLO

Difficili anche le condizioni di visibilità, ridotte a tal punto da non aver consentito all’elicottero di alzarsi in volo. Per questo motivo si è deciso di aspettare il probabile miglioramento delle condizioni meteo, atteso per la giornata di domani.

RISCHIO VALANGHE: MONCENISIO OFF LIMITS

Nel frattempo, proprio a causa del rischio valanghe, è stata chiusa la statale 25 del Moncenisio, nei pressi del confine di Stato. In giornata, per lo stesso rischio, era già stata chiusa la statale 659 di Valle Antigorio e Val Formazza, tra le località Passo, nel comune di Premia, e Riale, nel comune di Formazza.

CHIUSO ANCHE IL COLLE DELLA MADDALENA

Off limits per lo stesso motivo anche la strada statale 21 del Colle della Maddalena, nel tratto compreso tra Argentera e il confine francese, e la statale 33 del Sempione nei pressi del confine svizzero.