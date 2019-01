Neve, qualche disagio a Torino: scuole chiuse nell’Alessandrino [FOTO]

Qualche disagio limitato a Torino città dopo la caduta dei primi fiocchi di neve. La situazione più difficile nelle zone collinari e precollinari, con il rischio ghiaccio nelle strade soprattutto nelle ore notturne, mentre nel centro cittadino non si registrano problemi.

Come previsto, la nevicata più abbondante ha riguardato il sud del Piemonte e in particolare la provincia di Alessandria, dove sono caduti ben 41 cm di neve fresca misurati questa mattina alla stazione Arpa di Ponzone. Appena – si fa per dire – 32 cm alle Capanne Marcarolo: scuole chiuse in una decina di comuni dell‘Alessandrino, tra cui Ovada e Acqui.

Meno abbondanti le precipitazioni nevose nelle altre province: 30 cm a Cuneo, 18 ad Asti, 15 a Bra e 27 a Valdieri. Pochi cm di neve nuova sulle ‘montagne olimpiche’ : appena 4 a Bardonecchia, 5 a Sestriere, 14 a Cesana.