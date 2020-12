Nevica su tutto il Piemonte: Torino si risveglia imbiancata. Disagi sulle autostrade, traffico ferroviario in tilt

Piemonte nella morsa del freddo. Nevica dalla scorsa notte su tutta la regione e, come annunciato dai meteorologi, anche Torino, questa mattina, si è risvegliata imbiancata. E’ l’effetto di quella perturbazione che gli esperti hanno definito una vasta “saccatura” di origine polare marittima, in discesa dal Nord, che ha fatto il suo ingresso nell’area del bacino ovest del Mediterraneo facendo scattare l’allerta meteo: gialla su buona parte della regione, arancione sul settore orientale e sul basso alessandrino.

LA SITUAZIONE MIGLIORA NEL POMERIGGIO

Gli accumuli di “fiocchi bianchi” rilevati vanno dai 4 centimetri a Torino ai 25-30 sull’Appennino al confine con il Savonese e i circa 10 cm a Cuneo città. Su tutti i settori alpini, dalle Alpi Liguri alle Lepontine, gli accumuli di neve fresca nelle ultime 12 ore variano tra i 15 cm ed i 25 cm. Nevica, in ogni caso, un po’ in tutti i capoluoghi di provincia del Piemonte, con le precipitazioni che, secondo le previsioni di Arpa Piemonte, tenderanno, via via, ad esaurirsi entro il pomeriggio, salvo nevischi irregolari su alte valli alpine associati a condizioni di foehn tra Alpi Marittime e Graie, in particolare in serata quando i fenomeni si spingeranno temporaneamente fino agli sbocchi vallivi.

VENTI FORTI, DISAGI SULLE AUTOSTRADE

I venti sulle cime alpine soprattutto del Cuneese e del Torinese si manterranno forti o molto forti fino al pomeriggio di domani. Nel frattempo il maltempo ha provocato non pochi disagi sulle autostrade, in particolare nel Cuneese (in direzione della Liguria) e nell’Alessandrino. Code e rallentamenti sono segnalati, infatti, soprattutto sulla A26, in direzione di Genova, all’altezza del bivio con la A7.

RISCHIO GELO SULLA TORINO-BARDONECCHIA

Problemi sono stati segnalati anche sulla A6 Torino-Savona, dove è entrato in vigore il blocco dei tir sopra le 7,5 tonnellate diretti a Savona, che devono uscire a Carmagnola. Rischio gelo sulla A32 Torino-Bardonecchia. Difficoltà per la neve in A10 nel tratto da Finale Ligure verso Savona. Autostrade per l’Italia segnala rallentamenti e code sino a Spotorno.

CANCELLATI 38 TRENI REGIONALI

Trenitalia ha annunciato l’attivazione del piano di allerta meteo, con la cancellazione di 38 treni regionali durante la giornata, soprattutto verso la Liguria, ma sono stati sospesi anche alcuni regionali in partenza da Milano e diretti a Torino.