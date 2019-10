New entry in Sala Rossa: Lorenza Patriarca prende il posto del dimissionario Piero Fassino

Il Consiglio comunale di Torino, in apertura di seduta, ha votato la delibera per la sostituzione del dimissionario Piero Fassino ed il concomitante ingresso in Sala Rossa, al suo posto, di Lorenza Patriarca, prima fra i non eletti nella lista del Partito democratico.

ALLA PRIMA ESPERIENZA POLITICA

Sposata, 2 figli adolescenti, dirigente scolastico nelle scuole torinesi da più di un quarto di secolo, Patriarca è alla prima esperienza politica dopo anni di militanza sindacale nella Uil scuola, dove ha fatto parte della segreteria nazionale del dipartimento dirigenti. Nel sindacato si è occupata di scuola, inclusione e fasce deboli, formazione.

L’INTERVENTO IN SALA ROSSA

Nel suo primo intervento in Sala Rossa, ha sottolineato come il suo impegno e le sue modalità di partecipazione risentiranno, inevitabilmente, della formazione personale, che le faranno mettere al centro del suo programma i bisogni e i diritti dei cittadini più giovani.