NG ARREDAMENTI-L’ARREDAMENTO INTELLIGENTE CHE FA LA DIFFERENZA

NG Arredamenti Casa & Design, in corso Peschiera zona San Paolo, dopo due anni trascorsi insieme ai suoi tanti clienti, continua la sua evoluzione per avere e offrire sempre e solo il meglio. Con noi l’arredamento fa la differenza, in termini di funzionalità, di estetica e di praticità. Gli armadi e i complementi di design proposti, infatti, sono in grado di soddisfare tutti i gusti e di andare incontro alle esigenze di stile per le soluzioni degli appartamenti, sia in interni, sia in esterni. Inoltre, grazie a materiali di ultima generazione, gli arredi possono essere colorati in tanti modi, poiché sono mobili davvero speciali (come confermano i nostri stessi clienti) e durano un’eternità. Sono zincati biplastificati e quindi antiruggine e resistenti alle intemperie di qualsiasi genere.

In vendita si trovano nella fattispecie: armadi ad ante battenti, a serrandina, scarpiere di tanti tipi, armadi multiuso e raccolte differenziate, che grazie alla qualità, possono essere inserite in un contesto di arredamento interno, balconi, terrazzi e giardini.

Per concludere ci teniamo a dirvi: grazie per averci dato l’opportunità di crescere, promuovere e realizzare un progetto che era solo un semplice pensiero.

Ng Arredamenti Casa&Design, corso Peschiera 165, Torino; 348.9210383; 011.19016151. Orario: 9,30-12,30; 15,30-19,30; sabato 9,30-12,30 (pomeriggio su appuntamento); lunedì 15,30-19,30 (chiuso la domenica).