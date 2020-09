Nichelino. Aggredisce 82enne ai giardinetti e le ruba la collanina: arrestato

Ha individuato la vittima, un’anziana signora di 82 anni, si è avvicinato e ha prima tentato di scipparle la borsa dalle mani, senza riuscirci. A quel punto, è passato alla violenza, colpendo con un pugno in pieno volto la donna e strappandole la collanina dal collo.

BLOCCATO DA UNA PATTUGLIA IN TRANSITO

E’ accaduto a Nichelino, nei giardinetti di via Trento. Protagonista un 44enne, bloccato subito dopo il furto da una pattuglia in transito. La refurtiva, recuperata, è stata riconsegnata all’anziana, che è dovuta ricorrere alle cure dei sanitari per un trauma nasale (per lei una prognosi di 10 giorni).

AVEVA COMMESSO ALTRI DUE FURTI IN QUELLA MATTINATA

Il 47enne, dopo le indagini dei militari, è stato riconosciuto anche responsabile di altri due eventi simili nella stessa mattinata, ai danni di una 76enne e una 73enne, entrambe di Nichelino.