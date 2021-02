Nichelino, anni di violenze e maltrattamenti alla moglie: 42enne rumeno in manette

Attimi di caos a Nichelino per i comportamenti violenti di un 42enne rumeno nei confronti della moglie: l’uomo è stato arrestato e condotto in carcere per maltrattamenti in famiglia.

LA DENUNCIA DOPO L’ENNESIMA VIOLENZA

La donna, dopo l’ennesima violenza, si è presentata alla locale Tenenza per sporgere denuncia. Dopo averla fatta medicare e aver raccolto la sua testimonianza, in cui ha raccontato di minacce verbali e fisiche che duravano da anni, i militari hanno deciso di adottare il provvedimento cautelare dell’immediato e urgente allontanamento dalla casa familiare dell’uomo.

IL MARITO PROVA A COLPIRLA CON UN SAMPIETRINO

Quando però i carabinieri hanno riaccompagnato la donna presso la propria abitazione, il marito la stava attendendo in strada e le ha lanciato contro un sasso sampietrino, fortunatamente senza colpirla. È stato quindi prontamente bloccato e condotto in carcere.

DURANTE I CONTROLLI ARRESTATO MAROCCHINO

Durante i servizi di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale di Torino, i carabinieri hanno arrestato un cittadino marocchino nel quartiere Barriera Milano: l’uomo è stato trovato a distruggere un segnale stradale dopo averlo divelto dal terreno.