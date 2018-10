Paura a Nichelino (To), dove, nel pomeriggio, un autobus della linea 35 è andato in fiamme in via Nenni. Il mezzo Gtt ha preso fuoco quando era quasi arrivato al capolinea. Per fortuna non si registrano feriti, mentre il bus sembra aver riportato danni gravi. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco.