Nichelino, in casa due pistole rubate: arrestato 38enne [FOTO]

Due pistole complete di relativo munizionamento sono state trovate e sequestrate dagli agenti della squadra mobile di Torino in casa di un sinti 38enne a Nichelino. La perquisizione rientrava nell’ambito del Progetto “Medusa”, volta a contrastare il fenomeno delle truffe a danno di persone vulnerabili.

Entrambe le armi, una Tanfoglio semiautomatica 9×21 e un revolver a tamburo Smith & Wesson calibro 38 SP, sono risultate essere provento di furti in abitazioni nelle province di Varese e Cuneo.

L’uomo, con diversi precedenti di polizia a carico, è stato tratto in arresto per la detenzione delle armi e denunciato in stato di libertà per ricettazione. Nel corso della perquisizione, i poliziotti hanno anche rinvenuto alcuni grammi di cocaina, motivo per il quale il 38enne è stato sanzionato amministrativamente.