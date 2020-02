Nichelino, chiude anziana in cantina: badante arrestata per sequestro di persona [FOTO e VIDEO]

Carabinieri allertati da un condomino che ha udito i lamenti della 63enne: in manette una romena di 46

Sono intervenuti ieri mattina a Nichelino in seguito alla segnalazione giunta al 112 da parte di un condomino che aveva riferito di udire dei lamenti di una donna dal vano cantine di uno stabile. I carabinieri hanno scoperto che la badante, una 46enne di nazionalità romena, aveva chiuso in cantina un’anziana di 63 anni, per poi fare ritorno dopo diverse ore.

La vittima ha riferito che tale episodio si era verificato anche il giorno prima per l’intera giornata. Per questo motivo la 46enne è stata arrestata per sequestro di persona. I carabinieri stanno ancora ricostruendo il movente che ha portato la badante a rinchiudere l’anziana donna di cui avrebbe dovuto prendersi cura.

Da una prima ricostruzione, fatta grazie alle testimonianze di alcuni vicini, sembrerebbero i litigi dei giorni scorsi tra l’anziana e la sua badante la causa dell’insano gesto. Un particolare importante alla base dell’arresto riguarda le chiavi dello scantinato, che sono state trovate in possesso della badante e grazie alle quali i carabinieri sono riusciti ad aprire la serratura senza doverla scardinare. L’anziana donna è ora in discrete condizioni di salute ed è stata affidata a una casa di riposo nell’hinterland torinese.