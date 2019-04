Nichelino, il Comune torna ad assumere: 27 posti, 8 per i vigili

NICHELINO – Dopo anni di vacche magre, il Comune torna ad assumere. Il piano triennale per i fabbisogni del personale prevede infatti 27 nuove assunzioni, tra cui 8 agenti e due vicecommissari che andranno a rimpolpare le file della polizia municipale.

Una vera boccata d’aria, visto che l’organico comunale è da anni sottodimensionato vuoi per i trasferimenti, vuoi per il personale andato in pensione e mai sostituito. «Paradossalmente questo depauperamento si era venuto a creare all’interno degli enti attenti alla gestione del personale come Nichelino che, quando poteva, non aveva assunto perché attento anche alla gestione finanziaria – commenta il sindaco Giampiero Tolardo -. Poi, quando agli enti locali è stato chiesto di contribuire al contenimento del debito pubblico, i Comuni più virtuosi sono stati quelli che hanno dovuto affrontare più difficoltà non potendo, di fatto, assumere nonostante il bisogno».

Ora la situazione va piano piano a sanarsi. Il piano del fabbisogno del personale è stato stilato sia tenendo conto delle necessità degli uffici, sia in riferimento agli obiettivi di programma dell’amministrazione. Le prime assunzioni verranno fatte entro il 2019 e copriranno sei prossimi pensionamenti. Le altre verranno spalmate nel periodo successivo anche in virtù delle domande che potrebbero arrivare con “Quota 100”. Per dimezzare le tempistiche, il Comune avvierà parallelamente sia i bandi di mobilità che i concorsi: «Se con le mobilità dovessimo coprire tutti i ruoli richiesti, i bandi verranno sospesi».