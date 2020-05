Nichelino, consegnava la droga a domicilio: arrestato pusher senegalese [FOTO e VIDEO]

Fermato dai carabinieri durante i controlli per il rispetto delle prescrizioni connesse all’emergenza sanitaria

Consegnava a domicilio eroina e cocaina a Nichelino e nei paesi limitrofi. Si tratta di un senegalese di 29 anni, senza fissa dimora. L’uomo è stato fermato dai carabinieri della Tenenza di Nichelino subito dopo aver ceduto alcune dosi di eroina a un disoccupato italiano di 45 anni. Il senegalese, che in tasca nascondeva 220 dosi di droga, tra eroina e cocaina, e 550 euro, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Il cliente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.