Nichelino, controlli su slot e macchinette: multe per 71mila euro

Una vasta operazione di controllo della polizia a Nichelino ha portato a comminare sanzioni e multe per 71mila euro e a sequestrare nove slot machine nelle disponibilità di alcuni esercizi commerciali cittadini.

Gli agenti di polizia hanno riscontrato diverse irregolarità nell’utilizzo delle macchinette e nel mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza pubblica. Un bar, ad esempio, era sprovvisto di autorizzazione per le slot, mentre un altro non rispettava la distanza minima tra le stesse e obiettivi sensibili come scuole, chiese, banche e parrocchie.

Denunciato il titolare di una sala scommesse per non aver osservato le prescrizioni del questore di Torino, Francesco Messina, evitando di chiudere a chiave, ogni sera durante l’orario di apertura al pubblico, la porta sul retro.