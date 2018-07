Nichelino, in azione rapinatore con la tecnica del finto malore

Dalla truffa dello specchietto a quella del finto malore. I malviventi, ormai, le provano tutte pur di riuscire a strappare qualche soldino ad ignari automobilisti o passanti, anche in strade trafficate come viale dei Parchi a Nichelino, dove una donna ha raccontato di aver sventato in extremis un tentativo di furto ai suoi danni.

L’episodio si è verificato nella serata di giovedì 5 luglio e la donna ha sporto denuncia ai carabinieri, riferendo di aver risposto alla richiesta di aiuto di un giovane che ha finto di avere un malore per farsi accompagnare verso la propria moto.

A ridosso del mezzo, lo stesso giovane ha estratto un coltello e ha tentato di rapinare la sua soccorritrice, che ha però avuto la prontezza di darsi alla fuga, urlando a più non posso e richiamando l’attenzione di altre persone. Il colpo è saltato, insomma. Ma ora è caccia al rapinatore con la tecnica del finto malore.