Nichelino, incendio al Carrefour di via Cacciatori: evacuato il centro commerciale

Ieri sera, a Nichelino, in provincia di Torino, è divampato un incendio sul tetto dell’ipermercato Carrefour di via Cacciatori. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme in un paio di ore. L’intero centro commerciale è stato evacuato e l’area è stata isolata. Al momento non risultano feriti o intossicati.

Ancora non è chiara la causa scatenante l’incendio, ciò che invece è chiaro è che si tratti del secondo episodio del genere, dopo quello del 22 aprile: anche allora era divampato un incendio sul tetto, causato da un corto circuito del motore di un condizionatore. Il sospetto che sia accaduta la stessa cosa c’è, ma è ancora presto per fare luce sull’accaduto.