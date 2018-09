Nichelino, la padrona uccide il compagno e la gatta di casa resta “orfana”

Nichelino. Sola, in una casa che molto probabilmente non riconosceva più, abbandonata a se stessa da quando la sua padrona, Silvia Rossetto, ha ucciso il compagno Giuseppe Marcon, in quella che era la loro casa di via Juvarra.

Dopo quella drammatica tragedia, la piccola Lisa, una bella e affettuosa micia tigrata di appena due anni, è rimasta improvvisamente senza famiglia e ora è ospite al gattile di Chieri. A lanciare l’appello affinché possa venire presto adottata è l’assessore agli animali Fiodor Verzola. «Spesso quando accadono le tragedie umane sono anche gli animali che ne subiscono passivamente le drammatiche vicende. Questa splendida gattina, rimasta improvvisamente senza una famiglia e ora ospite al gattile, cerca chi possa nuovamente donarle amore e accoglienza».

A prendersi carico del destino di Lisa, subito dopo il tragico fatto di sangue che ha coinvolto i suoi padroni, è stato proprio il Comune. Ma purtroppo, come spesso capita quando un animale perde i propri padroni per morte o malattia, l’unico destino possibile è quello di trovare ospitalità in strutture convenzionate o rifugi. In questo caso, vista l’estrema delicatezza della situazione, l’assessore alle politiche animaliste non ha potuto fa re altro che prendere a cuore la storia della micia diffondendo personalmente un appello affinché il suo futuro non sia dietro le grate di una gabbia.

Domenica scorsa infatti, la sua padrona, Silvia Rossetto (47 anni), esasperata dai continui litigi, ha afferrato un coltello e ha colpito con un solo fendente dritto al cuore del suo compagno, Giuseppe Marcon (65 anni) e da allora si trova in carcere con l’accusa di omicidio. Ieri, assistita dall’avvocato Roberto Lamacchia, è stata interrogata dal pm, Enzo Bucarelli, e ha ribadito la propria versione, affermando di essersi difesa. La donna, come hanno raccontato alcuni vicini, era attaccatissima alla gattina e non l’avrebbe mai abbandonata. Anche nei momenti bui, quando meditava di allontanarsi da quella casa in cui aveva trovato tanto dolore, a trattenerla era stato proprio l’affetto per la bestiola che nei giorni successivi al dramma ha patito moltissimo la solitudine e aveva smesso persino di mangiare. Ora si spera possa trovare una nuova famiglia, capace di amarla.