Nichelino, madre denuncia il figlio e lo fa arrestare: “È uno spacciatore” [VIDEO]

I carabinieri erano intervenuti in seguito a una lite tra i due, la donna ha fornito indicazioni utili al ritrovamento di marijuana

Il ragazzo è stato tradotto in carcere

I carabinieri di Nichelino erano intervenuti per sedare un’accesa lite in famiglia, protagonisti una madre e il giovane figlio. Alla fine, però, hanno finito con l’arrestare il ragazzo per un altro motivo.

Quando la donna ha visto i militari, infatti, ha immediatamente denunciato il figlio di essere uno spacciatore. I carabinieri hanno dato luogo ha una accurata ispezione della casa, trovando rispondenza tra la denuncia della madre e i fatti.

All’interno dell’abitazione, infatti, sono stati rinvenuti e sequestrati circa 200 grammi di marijuana, parzialmente confezionata in dosi. Sequestrato anche del contante presumibilmente frutto della vendita di stupefacenti e altro materiale probatorio. Il figlio è stato tradotto in carcere.