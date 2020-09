Follia in via Trento: dietro le sbarre un 46enne

Follia, ieri sera, a Nichelino, in provincia di Torino. I carabinieri sono intervenuti in via Trento perché un uomo aveva sparato al vicino di casa con un fucile ad aria compressa.

Si tratta di un 46enne, arrestato per atti persecutori e lesioni. La vittima, ferita nella zona dell’ombelico, ha finalmente denunciato il vicino che da circa un anno gli aveva reso la vita un inferno attraverso comportamenti molesti e vessatori.

La perquisizione effettuata nell’appartamento dell’arrestato ha permesso di recuperare due fucili ad aria compressa e una pistola tascabile, Flobert, tutti sequestrati.

IL VIDEO