Nichelino, spara in aria per mettere in fuga ladro: denunciato per porto abusivo d’armi

Ha sparato in aria per difendere la sua abitazione e mettere in fuga il ladro che si stava intrufolando all’interno, ma a finire denunciato è stato proprio lui, visto che ha inseguito il malvivente in strada impugnando l’arma che, per legge, doveva essere tenuta in casa.

Vicenda singolare quella di un 41enne di Nichelino, passato in poche ore dallo spavento per un possibile colpo nella sua abitazione in via Juvarra alle pastoie dei guai con la giustizia. L’arma, regolarmente detenuta, è stata utilizzata dall’uomo nella tarda serata di ieri, quando dei rumori molesti hanno attirato la sua attenzione.

Notata la sagoma di una persona che stava provando a far irruzione nella sua abitazione, il 41enne ha sparato tre colpi in aria per mettere in fuga l’intruso. Poi lo ha rincorso in strada e ha chiesto aiuto a una pattuglia di carabinieri in cui si è imbattuto. I militari si sono messi sulle tracce del malvivente, ma nel frattempo hanno denunciato il padrone di casa per porto abusivo d’arma da fuoco.