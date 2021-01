Nicola cita Bryant per caricare i suoi e va su Zaza-Belotti

Il Toro gioca su due fronti: da una parte il calciomercato, che dopo Antonio Sanabria dovrebbe portare un rinforzo per la mediana, e dall’altra il campo, con la Fiorentina che si presenterà al Grande Torino in un vero e proprio scontro salvezza. Da via Arcivescovado hanno deciso di tuffarsi su Rolando Mandragora, uomo d’ordine del centrocampo e di proprietà della Juventus ma in prestito all’Udinese. Il giocatore non ha chiuso le porte ai granata, anzi, ma gli ostacoli più grandi da superare sono il club friulano, poco intenzionato a lasciarlo andare, e i bianconeri, che fanno del classe 1996 una valutazione superiore ai 15 milioni di euro. Ci sono tanti tasselli da incastrare, ecco perché il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Davide Vagnati tengono in caldo le alternative: su Lukas Lerager è piombato il Copenaghen, più semplice arrivare a Valon Berhami del Genoa e Jasmin Kurtic del Parma. E, con i felsinei, si potrebbe aprire anche il canale Nicolas Nkoulou, sondato dai gialloblu per rinforzare la difesa.

