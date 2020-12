Nicole Thorne, la contabile più sexy al mondo

Su Instagram ha un milione e mezzo di followers e il suo profilo è uno dei più cliccati al mondo, anche grazie alle foto birichine che dispensa quotidianamente e che mettono in mostra le sue curve da urlo.

Nicole Thorne è una modella australiana unica nel suo genere, non solo per via dell’indiscutibile bellezza e del suo fisico mozzafiato, ma anche per una particolarità decisamente fuori dal comune.

Da ragazza, infatti, ha studiato da contabile ed è espertissima di tasse, finanza, moduli e questioni commerciali. Con le può diventare piacevole anche pagare un F24, oppure compilare il 730.