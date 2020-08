Nido con centinaia di calabroni nel piazzale dei Santi Apostoli

La loro casa se l’erano costruita all’interno, approfittando di un’apertura per via dell’asportazione di una delle lastre in pietra. C’è voluto un intervento di un’ora e mezza per eliminare il nido di calabroni che si era formato in piazza Santi Apostoli, nel quartiere Mirafiori Sud. Ci hanno pensato i guardiafuochi, intervenuti dopo che i residenti della zona avevano segnalato alla circoscrizione Due la presenza degli insetti. Un nido di colore beige, costruito all’interno di un ambiente chiuso come sono soliti fare i calabroni, la cui strana forma ricorda quella di una mummia. Per prima cosa, l’area incriminata è stata isolata al mattino con il nastro segnaletico per motivi di sicurezza.

Dopodiché, gli operatori sono intervenuti una volta passato il tramonto, quando la maggior parte degli abitanti del quartiere era già tornata a casa. Un lavoro non facile, poiché c’era il rischio che durante l’operazione gli insetti potessero fuggire via.

