Niente abbattimento per l’asilo. «I lavori congelati da un anno»

Giusto un anno fa, di questi tempi, non si parlava di altro. Ma a ben guardare la promessa demolizione dell’ex asilo di via Pietro Giuria, a San Salvario, è rimasta sulla carta. Chiusa con catene e lucchetti la vecchia materna Massimo D’Azeglio appare apparentemente inespugnabile. In attesa di capire quale sarà il suo futuro. Ci sono quattro scuole per cui il Comune ha richiesto contributi. Una di queste è proprio la materna per cui servirebbero 1,3 milioni per demolizione e ricostruzione.

Nel frattempo, la Circoscrizione 8 ha portato avanti e realizzato una massiccia opera di riqualificazione dell’area Parri: dalla pedonalizzazione di via Petitti all’assegnazione e rinascita di Casa Garibaldi, alle nuove area cani e giochi. «Gli unici che hanno fatto qualcosa sull’area Parri siamo noi» rivela il presidente della Circoscrizione 8, Davide Ricca, ripuntando il dito sull’asilo.

