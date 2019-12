Niente fondi per Villa Genero: le statue rischiano di sparire

La luce sulle sue condizioni di degrado l’aveva accesa, il mese scorso, nientemeno che Vittorio Sgarbi con un duro post sui social. Ma Villa Genero, salvo miracoli, resterà così com’è. Sì perché i soldi per rimetterla in sesto, al momento, non ci sono.

QUANTI GUAI

L’elenco degli orrori al parco di strada Comunale Santa Margherita è piuttosto corposo. Due statue rappresentanti figure mitologiche risultano mutilate, la fontana a forma di leone non funziona più, parecchi manufatti metallici a forma di vaso adibiti a fioriere sono spariti e due cancelli pedonali hanno le colonne precarie. Insomma, lavori da fare ce ne sarebbero eccome. Ma il piatto piange, come sempre. E quindi verrà fatto il minimo indispensabile.

«Il primo intervento – ha spiegato in consiglio l’assessore Alberto Unia – sarà il consolidamento strutturale del portale con manutenzione del cancello in ferro. Dopodiché toglieremo le statue irrecuperabili e riverniceremo il muro vandalizzato del fortino». Di più non si può fare. «Non ci sono altre risorse» conclude l’assessore. Per evitare il ripetersi degli atti vandalici, gli elementi scultorei vandalizzati troveranno posto nel magazzino interno al parco e verrà anche stilato un inventario di tutti i beni presenti. Ma ad emergere è anche un altro problema, forse ancora più grande, perché di fatto non riguarda solo Villa Genero. «Quasi tutti i parchi cittadini sono aperti e non esiste un servizio di chiusura», afferma l’assessore Unia.

GLI ALTRI PARCHI

In parole povere, impedire ai malintenzionati di entrare e compiere atti vandalici in luoghi aperti dove ci sono beni storico-artistici, a Torino, è impossibile. Come fare, quindi? Una soluzione estrema sarebbe la chiusura, ma vorrebbe dire ammettere la sconfitta di fronte ai balordi. Di certo, oggi Villa Genero non è un bello spot per la città.

«L’ennesima brutta figura di questa amministrazione», l’ha definita la consigliera del Gruppo Misto Federica Scanderebech, autrice di un’interpellanza proprio sulle condizioni del parco. Nel suo post Sgarbi, lanciando l’hashtag #italiasfregiata, aveva attaccato in particolare lo stato di incuria del fortino settecentesco, una costruzione a un solo piano con salette a veranda che caratterizza la sommità del parco della villa. «Si può tenere il nostro patrimonio architettonico in queste condizioni?», l’invettiva del noto critico d’arte su Facebook. E pensare che nel 2013 proprio il Comune aveva redatto un progetto definitivo per fare i lavori di manutenzione e messa in sicurezza. Un progetto, purtroppo, rimasto sulla carta.