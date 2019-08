«Niente giochi o spazi per anziani. La Due Pini verso la demolizione»

Prima i progetti di riqualificazione poi l’incubo degli incendi (due in poco tempo) e del degrado. Si potrebbe scrivere un libro su ciò che è stato e non è stato per l’ex bocciofila “I due pini” di corso Taranto. Uno dei simboli del quartiere Regio Parco, oggi abbandonato e completamente in balia del degrado. Dalla sua dismissione all’occupazione di senzatetto e disperati il passo è stato davvero molto breve. Le proposte di riqualificazione di comitati e associazioni sono finite contro il muro della burocrazia. E alla fine la “Due Pini” è tornata nel dimenticatoio. A risollevare domande sul suo futuro due episodi: il ritrovamento di un cadavere e persino un’inaugurazione a cui non hanno mai fatto seguito i lavori.

L’abbandono continua ad essere un vero problema per la struttura che ora la Circoscrizione 6 punta a demolire. Quel che resta è un rudere, chiuso con i lucchetti per evitare, di nuovo, il proliferare dei barboni. Gli scantinati sono in pezzi e delle promesse fatte in campagna elettorale non c’è più traccia. Dall’area giochi, poi costruita in un altro punto di corso Taranto, fino al centro diurno per disabili, sempre rimasto sulla carta. «Doveva sorgere un centro per le attività con soggetti disabili – racconta il presidente del centro di via Mascagni, Giorgio Agliano – e invece è diventata una cattedrale nel deserto in un quartiere che avrebbe meritato molto di più, per la sua storia e le sue lotte. E ora si sta ripetendo lo stessa situazione della bocciofila Girasole di via Botticelli». Per la “Due Pini” non sembra esserci più un futuro. «Ormai la struttura è compromessa – rivela la coordinatrice alla Cultura della Sei, Isabella Martelli -. La decisione è quella di abbatterla e difficilmente si tornerà indietro».