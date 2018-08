Niente Italia per CR7, il ct del Portogallo lo lascia a casa

Santos ha annunciato una lista di 24 convocati per l'amichevole con gli azzurri nella quale non figura l'attaccante della Juve

Niente Italia per CR7. Non ci sarà Cristiano Ronaldo nel Portogallo che il prossimo 10 settembre sfiderà gli azzurri a Lisbona, nella prima partita dei lusitani nella Nations League. Il ct Fernando Santos ha annunciato una lista di 24 convocati per l’amichevole con la Croazia e la sfida con la Nazionale di Mancini nella quale non figura l’attaccante della Juve.

LE PAROLE DEL CT SANTOS

“Ho parlato con lui – ha spiegato – e abbiamo concluso che in considerazione del processo di adattamento a Torino e alla nuova squadra non sia con noi in questa ‘finestra’ di nazionale”.