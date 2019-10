Niente luna park alla Pellerina, in strada va in scena la protesta dei giostrai: traffico in tilt [FOTO E VIDEO]

A Torino va in scena la protesta dei giostrai del luna park. Il Comune ha negato loro il permesso per installare le attrazioni sul suolo del Parco della Pellerina. “Colpa del terreno. Potrebbe cedere sotto il peso delle giostre troppo pesanti” è stata la giustificazione con la quale la Commissione di Vigilanza provinciale sulla sicurezza ha deciso di non dare l’autorizzazione l’apertura del “parco divertimenti“. E i giostrai, che pure, solo un mese fa, avevano regolarmente pagato tutti gli oneri per la nuova stagione, si sono messi…di traverso. In tutti i sensi.

LA PROTESTA CON I CAMION: TRAFFICO IN TILT

Alcuni camion (quelli dei giostrai, s’intende) si sono, infatti, “materializzati” nella zona compresa tra Corso Regina e l’angolo di Corso Potenza e corso Lecce mettendosi lentamente in moto e rallentando, così, il traffico, tra strombazzate di clacson e automobilisti infuriati. La protesta è durata pochi minuti. “Lavoro, lavoro” hanno urlato i giostrai. Qualcuno ha anche rotolato uno striscione: “vogliamo lavorare, Luna park” c’era scritto.

ANCHE LA DIGOS SUL POSTO

La protesta è durata una trentina di minuti, sotto l’occhio vigile della polizia municipale e quello degli agenti della Digos, giunta sul posto. Poi, i manifestanti hanno levato le tende.

IL BATTUTO DELLA PELLERINA POTREBBE CEDERE

Secondo i tecnici che sovrintendono alla sicurezza, il battuto della Pellerina, che risale a circa 40 anni fa, potrebbe cedere sotto il peso attuale delle più moderne giostre. Da qui il no al via libera. Una decisione che però l’associazione dei giostrai ha respinto al mittente. “Secondo la nostra perizia – ha spiegato Massimo Piaccaluga, rappresentante dei giostrai – la situazione è differente: il terreno può reggere carichi anche molto più pesanti”.

LA PATATA BOLLENTE PASSA IN COMUNE

La “patata bollente” è adesso passata a palazzo Civico ed in particolare agli uffici dell’assessore Roberto Finardi. “Attendiamo un confronto – ammette Piccaluga – ma a tutt’oggi ancora non sappiamo quando e se potremo aprire le attrazioni”. E intanto è già trascorsa una settimana senza giostre alla Pellerina. Una settimana di lavoro mancato. Da qui la protesta. Tutti insieme, con i loro camion, per bloccare il traffico cittadino.