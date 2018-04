Niente poker per il Torino: il Chievo impone il pari a reti bianche

Locali in 10 per l'espulsione di Bani

Si fermano a tre le vittorie consecutive del Torino, che al Bentegodi non va oltre il pari a reti inviolate contro il Chievo. Nella 32ª giornata di Serie A i granata raccolgono solo un punto che serve a poco in ottica qualificazioni europee, anche il rosso ricevuto da Bani nel finale non ha cambiato le sorti di una partita dalle poche emozioni.

CHIEVO-TORINO 0-0

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Bani, Jaroszynski (42′ st Depaoli); Bastien, Radovanovic, Rigoni; Castro 5 (29′ st Hetemaj); Stepinski (34′ st Birsa), Inglese. A disp. Seculin, Dainelli, Gobbi, Cesar, Gamberini, Gaudino, Pellissier, Pucciarelli, Meggiorini. All. Maran.

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Burdisso, N’Koulou (19′ st Bonifazi), Moretti; De Silvestri (24′ st Barreca), Rincon, Baselli, Ansaldi; Ljajic; Iago Falque (39′ st Edera), Belotti. A disp. Ichazo, Coppola, Molinaro, Valdifiori, Obi, Acquah. All. Mazzarri.

Arbitro: Di Bello.

Note. Ammoniti: Inglese (C). Espulso al 43′ st Bani (C) per gioco violento.