Niente quorum al referendum pro Lombardia: Verbania resta in Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola resta in Piemonte. Il referendum per il passaggio alla Lombardia, il primo in Italia per un cambio di regione, non ha raggiunto il quorum rendendo, in tal modo, inutile la consultazione. Tuttavia i promotori del referendum possono ritenersi comunque soddisfatti. Chi ieri si è recato alle urne, il 33,2% degli aventi diritto, ha infatti votato per il cambio di regione a stragrande maggioranza. I sì sono stati l’82,93%, contro il 17,07% dei no.

ZANETTA: PERSA GRANDE OCCASIONE

“Si è persa una grandissima occasione, perché all’interno di questo percorso avremmo potuto fare un passaggio epocale, storico. Penso che in futuro ci saranno dei rimpianti” ha spiegato il presidente del Comitato promotore, l’ex senatore leghista Valter Zanetta. “Ambivamo ad essere come la provincia di Sondrio – ha proseguito – e i cittadini probabilmente non hanno creduto che in Lombardia ci sono grandi opportunità in termini economici. Probabilmente non siamo stati in grado di spiegarci bene ma eravamo Davide contro Golia, con la Regione Piemonte contro di noi, per cui è già tanto quello che siamo riusciti a fare”. “Siamo assolutamente sereni – ha concluso Zanetta – e siccome dobbiamo restare piemontesi il Comitato porterà avanti delle azioni per fare in modo che quella del Vco in Piemonte diventi più possibile come la Provincia di Sondrio in Lombardia”.

CHIAMPARINO: VINCONO SAGGEZZA E RESPONSABILITA’

“La comunità del Vco ha dimostrato saggezza e responsabilità, respingendo una proposta illusoria che avrebbe messo seriamente a rischio le certezze e quindi le prospettive di quella provincia”, ha commentato il presidente delle Regione Piemonte, Sergio Chiamparino.

BORGHI (PD): “FALLISCE BREXIT LEGA”

“La VCO brexit voluta dalla Lega fallisce, non raggiungendo il quorum. Il popolo conferma lo status del VCO nella Regione Piemonte” ha aggiunto Enrico Borghi, parlamentare del Pd e sindaco di Vogogna, comune dell’Ossola alla chiusura delle urne che ha sancito il mancato quorum. “Ora – ha aggiunto – avanti con l’autonomia della provincia montana”.

DOVE HA STRAVINTO IL SI

Il sì, in particolare, ha superato il 90% dei consensi in diversi comuni dell’Ossola, come Antrona Schieranco (94,86%), Montecrestese (93,88%), Formazza (93,85%), Trasquera (92,06%), Bannio Anzino (91,96%), Bognanco (91,75%), Crevoladossola (90,94%), Trontano (91,72%) e Santa Maria Maggiore (90,45%). A Baceno, paese della valle Antigorio dove risiede l’ex senatore Zanetta promotore del referendum, i sì sono stati l’89,07% e i votanti il 56,33%.

BASSE LE PERCENTUALI A CUSIO E VERBANIO

Molto basse le percentuali nella altre due zone della provincia: Cusio e Verbano. A Madonna del Sasso, piccolo paese di 400 abitanti nel basso Cusio, al confine con la provincia di Novara, ha votato solo l’11,65% degli aventi diritto. Così nelle tre città maggiori della provincia: Verbania (31,83% votanti, con l’81,91% dei sì), Domodossola (39,78%, e 89,63% di sì) e Omegna (21,86% votanti, col 68,31% di sì).