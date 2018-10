Omicidio Gugliotta, niente sentenza al processo. Richiesta una nuova perizia psichiatrica

Rinvio al 9 di novembre per conferire l’incarico a un altro consulente tecnico

Slitta la conclusione del processo che vede coinvolto Khalid De Greata, l’immigrato nigeriano di 27 anni che il 15 ottobre 2017, al mercato del libero scambio di Torino, ha accoltellato a morte senza motivo il cinquantunenne di Settimo Torinese Maurizio Gugliotta, ferendo anche l’amico che si trovava con lui.

VEDERCI CHIARO

Oggi erano attese le repliche delle parti e la sentenza, invece, il giudice Stefano Vitelli, ha voluto vederci più chiaro sullo stato mentale dell’imputato che era già stato “periziato” dal Prof. Franco Freilone. Egli stabilì una seminfermità mentale, sostenendo che l’omicida soffrisse di un disturbo psicotico con caratteristiche paranoidi, che fosse una persona socialmente molto pericolosa, ma comunque in grado di stare in giudizio.

PROCESSO RINVIATO

Il giudice ha quindi emanato un’ordinanza in cui dispone un’ulteriore perizia psichiatrica e anche una risonanza magnetica sulla testa del giovane nigeriano, per appurare se e quali conseguenze gli abbia lasciato un incidente stradale che ha riferito di aver subìto alcuni anni fa in patria. Il processo è stato così rinviato al prossimo 9 novembre e la perizia psichiatrica affidata al Prof. Gabriele Rocca di Genova.

LE REAZIONI DELLA FAMIGLIA GIUGLIOTTA

Le decisioni odierne sono state accolte con moderata fiducia dalla famiglia della vittima: in aula c’erano sia la moglie, Carmela Caruso, che i tre figli di Gugliotta, accompagnati anche dal dott. Giancarlo Bertolone, consulente personale di Studio 3A, società specializzata a livello nazionale nella valutazione delle responsabilità in ogni tipologia di sinistro, a tutela dei diritti dei cittadini, che supporta i familiari.

“Purtroppo sarà un ulteriore prolungamento dello strazio che viviamo da più di un anno – ha commentato a caldo il primogenito Daniele -, e resta sempre il timore che l’assassino possa cavarsela con pochi anni da scontare in una casa di cura, ma valutiamo positivamente il fatto che il giudice abbia ordinato un’ulteriore perizia e altri accertamenti: in questo modo avremo un altro parere autorevole e sapremo veramente se De Greata finge, come noi abbiamo sempre sostenuto, o se è proprio pazzo. Comunque sia, crediamo che mio padre abbia diritto ad avere risposte dalla giustizia”.