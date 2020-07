Niente tangenti per le protesi. Assolto l’ex primario Ghiggio

«Sono stati tre anni di inferno. La mia carriera compromessa e il mio buon nome infangato, ma finalmente giustizia è stata fatta». Con queste parole il chirurgo ortopedico ed ex primario dell’ospedale di Ivrea Paolo Ghiggio si è tolto ieri un macigno dal cuore.

Quando la presidente del tribunale di Ivrea è rientrata dalla camera di consiglio e ha pronunciato le tante attese parole «il tribunale assolve perché il fatto non sussiste», Ghiggio, 71 anni, ha finalmente esultato. Il medico era accusato di corruzione per aver “aiutato” le protesi di un’azienda in cambio di pubblicazioni scientifiche. Ghiggio era uno dei 14 professionisti finiti nei guai nell’ambito dell’operazione Disturbo, condotta dalla procura di Monza e che ha voluto far luce su casi di corruzione da parte di medici a scapito degli ospedali, tutto per favorire la Ceraver Italia srl, società francese specializzata nella produzione di protesi ospedaliere.

