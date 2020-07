«Niente terapia intensiva», doccia fredda per l’ospedale

Doccia fredda per Carmagnola e il presidio ospedaliero del San Lorenzo. Il ministero della Salute ha bocciato la riorganizzazione della terapia intensiva in alcuni ospedali piemontesi. Oltre al presidio di Carmagnola, il ministero chiede la rivalutazione dell’offerta di posti letto anche per l’ospedale Civile di Saluzzo e Santi Pietro e Paolo di Borgosesia.

In pratica, per Carmagnola, si tratterebbe di non realizzare gli otto posti di terapia intensiva previsti dall’assessorato regionale alla Sanità, nell’ambito del Piano di potenziamento della rete ospedaliera consegnato a Roma lo scorso 16 giugno. Una tegola non da poco, soprattutto in virtù del fatto che durante l’emergenza Covid proprio il San Lorenzo era stato dalla Regione individuato tra i “Covid hospital” anche in caso di emergenze future.

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++