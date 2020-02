Niente terminal all’ex Dazio: «Siamo senza un progetto»

L’unico progetto, degno di questo nome, è andato in fumo. Il mancato trasferimento del terminal degli autobus in corso Vercelli ha lasciato l’ex Dazio in balia del degrado. Roulotte e auto di grossa cilindrata, rifiuti ovunque, strutture abbandonate sono l’eredità di un’area che non riesce a trovare un po’ di pace. Una zona franca che da sei anni toglie il sonno ai residenti. Alla faccia della riqualificazione promessa dal Comune e da quei panettoni chiesti dalla Circoscrizione 6 appena un anno fa.

«Finchè si continuerà a ignorare quel problema – spiega la presidente, Carlotta Salerno – l’area del Dazio continuerà a essere presa d’assalto». I camping abusivi, da queste parti, non sono una novità. «Da anni – rivelano nel Rebaudengo – abbiamo a che fare con alcuni camper. Ormai è sempre la solita storia».

+++ CONTINUA A LEGGERE NEL GIORNALE IN EDICOLA OGGI +++