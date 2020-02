“Niente tifosi della Juve allo stadio”: l’appello dei sindaci su cui sorge l’arena del Lione

I sostenitori bianconeri potranno regolarmente assistere al match di Champions League, ma i primi cittadini di Meyzieu e Décines non ci stanno

La Juventus, attraverso il suo sito ufficiale, fa sapere che domani i tifosi bianconeri non subiranno restrizioni a causa del coronavirus e quindi potranno recarsi al Groupama Stadium per assistere alla sfida di andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Lione.

La decisione preoccupa non poco i sindaci di Meyzieu e Décines, ovvero i comuni su cui sorge l’arena dell’Olympique. “Chiediamo alle più alte autorità dello Stato francese di impedire l’arrivo dei sostenitori italiani” hanno scritto in una nota congiunta il sindaco di Décines, Laurence Fautra, e quello di Meyzieu, Christophe Quiniou. I due temono che la presenza dei tifosi della Juve possano dare origine a “paure legittime” con possibili ripercussioni “sull’ordine pubblico”, come riporta il sito francese ledauphiné.com. A Lione sono attesi circa 3mila supporter della Vecchia Signora.