Niente Toro-Sassuolo. Calciatori e familiari, i contagiati sono 15

Si attendeva soltanto l’ufficialità, è arrivata all’ora di pranzo di ieri: la sfida tra Torino e Sassuolo di questa sera non verrà disputata all’Olimpico Grande Torino. L’Asl di Torino ha bloccato i granata, tormentati dal Covid-19 con nove casi (sette calciatori, due membri dello staff) riscontrati nel giro di una settimana, e così i cancelli dello stadio resteranno chiusi. La variante inglese, però, non ha risparmiato nemmeno i familiari dei calciatori, sei quelli contagiati. Tornando al calcio giocato, c’è già una data per il recupero: Nicola e De Zerbi si troveranno di fronte mercoledì 17 marzo alle ore 15. Ora, l’attenzione si sposta sulla trasferta di Roma contro la Lazio, al momento programmata per martedì. L’allerta è massima, tutto dipenderà dai risultati tamponi attesi per la giornata di oggi: senza nuove positività, la gara dell’Olimpico capitolino si potrebbe anche disputare regolarmente. Al contrario, dovessero essere contagiati altri soggetti del gruppo squadra, il Toro rischierebbe un altro stop da parte dell’Asl, con conseguente nuovo rinvio.

