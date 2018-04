Niente tournee negli Usa per il Teatro Regio di Torino. “Mancano i fondi”

E’ saltata per mancanza di fondi la tournee del Teatro Regio di Torino negli Stati Uniti. Lo precisa il sovrintendente dimissionario dell’ente teatrale, Valter Vergnano, che interviene per “salvaguardare l’immagine del teatro” dopo le critiche con cui il direttore musicale Gianandrea Noseda ha troncato la sua collaborazione ultradecennale.

“PURTROPPO NON SI SONO TROVATI I FONDI”

“Abbiamo affidato anche a una società di fundraising la ricerca degli sponsor necessari a coprirne l’intero costo. Purtroppo non si sono trovati i fondi e neanche in America sono riusciti a trovare ulteriori risorse – spiega Vergnano -. Il Regio aveva un accordo secondo il quale entro il 30 aprile 2018 avrebbe dovuto confermare la propria presenza a New York, Chicago e Washington. Ieri ho quindi scritto ai nostri contatti in America, per comunicare loro che, con grande dispiacere, il Consiglio di Indirizzo, seguendo le norme di legge, ha deciso di non autorizzare una trasferta che non aveva un bilancio preventivo in pareggio. Purtroppo i teatri americani avevano già annunciato le loro Stagioni”.

TROVARE TRANQUILLITA’ PER PROSEGUIRE LAVORO

La decisione del maestro Noseda di non collaborare più con il Regio, precisa ancora Vergnano, “nulla ha a che vedere con la legge n.367 che prevede che la nomina di Direttore musicale decada insieme a quella del Sovrintendente che l’ha nominato. Auguro al Regio – conclude – di trovare presto la tranquillità necessaria a proseguire il grande lavoro svolto in questi anni e riconosciuto a Torino e nel mondo”.