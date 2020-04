Niente via libera per Porta Palazzo: prima si farà una prova di 2 giorni

Il mercato ortofrutticolo di Porta Palazzo resterà chiuso anche lunedì, tuttavia potrebbero esserci due prove di riapertura proprio durante la settimana. È quanto è stato deciso ieri sera, durante la riunione del Cosp. Ancora nulla di certo dunque per i 180 ambulanti del mercato più grande d’Europa che si aspettavano di poter tornare al lavoro in piazza dopo oltre un mese di stop. Lunedì prossimo il Comitato provinciale per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza incontrerà comunque i rappresentanti degli operatori mercatali di Porta Palazzo per valutare insieme a loro le modalità organizzative degli spazi, di gestione dei flussi di clienti e le problematiche connesse all’ordine pubblico, in vista della possibile ripresa delle attività di vendita nel mercato.

