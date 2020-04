Il “niet” di Salizzoni alla squadra di Fazio: «Grazie, non posso»

Prima ancora che potesse incontrare Ferruccio Fazio di persona, a nemmeno dodici ore da un incontro già fissato per un confronto schietto sul contributo che Mauro Salizzoni avrebbe potuto portare nella sua squadra per la Fase 2, arriva il “niet” del Pd. Solo dopo, invece, la conferma di un “no” da parte del diretto interessato, a cui nel pomeriggio la proposta di prenderne parte era stata avanzata anche dal capogruppo della Lega, Alberto Preioni. Nel mezzo, ore di conciliaboli e confronti politici che hanno portato il Partito Democratico a dettare la linea. «Nelle prossime ore è previsto sul merito un approfondimento con Mauro Salizzoni e con i consiglieri per decidere insieme come rispondere alla proposta del capogruppo della Lega» annunciano il segretario Paolo Furia e il capogruppo Domenico Ravetti, affermando di non essere «alla ricerca di posti nelle tante unità di crisi, comitati, task force attivate in questi mesi convulsi dalla Giunta». Insomma, Salizzoni è un consigliere del Pd? Dunque, gli spazi dove intervenire «sono le commissioni e l’aula consiliare» rimarcano Furia e Ravetti.

