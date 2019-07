Nigeriano non vuole farsi identificare: poliziotti “accerchiati” da un gruppo di stranieri [LE FOTO]

Alta tensione, ieri sera (giovedì 25 luglio), poco dopo le 19, nel quartiere Barriera di Milano a Torino, dove un folto gruppo di extracomunitari ha letteralmente “circondato” gli agenti di una Volante del locale commissariato di polizia, in quel momento impegnati nel riconoscimento di un cittadino nigeriano.

IL NIGERIANO NON COLLABORA

Quest’ultimo è stato fermato per un controllo in largo Giulio Cesare (angolo Corso Palermo) ma invece di collaborare, si è rifiutato di fornire i documenti ai poliziotti e, per tutta risposta, ha iniziato ad insultarli, urlando ed attirando l’attenzione dei passanti.

POLIZIOTTI “ACCERCHIATI”

In soccorso dell’uomo sono giunti almeno una decina di stranieri, i quali hanno “accerchiato” gli agenti nell’evidente tentativo di impedire il riconoscimento del nigeriano. Nel giro di pochi secondi in strada si è scatenato il finimondo e il traffico è andato in tilt.

UNA COPPIA CORRE IN AIUTO DEGLI AGENTI

Per riportare la calma sono dovute intervenire altre volanti della polizia ed anche alcune gazzelle dei carabinieri. Tra i primi accorsi sul posto per dare man forte alle forze dell’ordine anche un poliziotto libero dal servizio ed una coppia di privati cittadini, uomo e donna, che, armata di spray urticante, ha tentato di placare la reazione del nigeriano

IL NIGERIANO E’ STATO ARRESTATO

Alla fine il nigeriano è stato arrestato e la situazione, a poco a poco, è andata normalizzandosi.