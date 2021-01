Nika Rihova, la Furia Ceca

Con le sue forme boombastiche e i lunghi capelli biondi, la modella di Brno fa il pieno di like

Se Pavel Nedved è stato la “Furia Ceca” in campo, c’è una modella che merita lo stesso soprannome per le emozioni che riesce a trasmettere e per l’indiscutibile temperamento che traspare dagli scatti pubblicati sul suo bollente profilo Instagram.

Si chiama Nika Rihova, all’anagrafe Nikola, è nata a Brno ed è una bionda da capogiro. Le forme boombastiche sono la specialità della casa, insieme a un fisico perfetto e a lunghi capelli biondi e fluenti.

Insieme alla sorella Natalie, spopola sui social mettendo in mostra tutto ciò che la natura e la mano sapiente dei chirurghi hanno saputo modellare sul suo corpo. Una furia, in tutto e per tutto.