Nikki Blackketter, la regina del fitness

Il traguardo dei due milioni di follower è dietro l’angolo. Le mancano poche migliaia di fan per festeggiare, ma Nikki Blackketter non ha alcuna intenzione di fermarsi: lei è una di quelle che vivono sempre in movimento, che non si riposano mai.

Non a caso, è considerata la vera, sola e inimitabile regina del fitness. Anche il suo seguitissimo account su Instagram è pieno zeppo di immagini che la immortalano mentre si allena, esegue esercizi, solleva pesi o tonifica i glutei.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti: un fisico perfetto e una forma smagliante, sfacciatamente ostentata in ogni scatto pubblicato sul suo profilo. Del resto, quando si fanno tanti sacrifici è anche giusto godersene i frutti.