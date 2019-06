Nikki Sullivan, la modella con una carica in più

Biondissima e in formissima, è testimonial di Bang Energy Drink

Una vita in bikini

Ci sono ragazze che hanno la fortuna di poter trascorrere una vita in bikini, tra una spiaggia e l’altra ai quattro angoli del mondo, oppure ai bordi delle piscine di resort e hotel a cinque stelle: Nikki Sullivan è una di queste.

Baciata da Madre Natura con un corpo da urlo, con tutte le curve al posto giusto, la bionda modella californiana è stata scelta come testimonial per il Bang Energy Drink, uno degli energy drink più in voga negli Stati Uniti.

Con il suo corpo sempre in forma e con la sua inesauribile vitalità, Nikki è l’esempio vivente dell’efficacia della pozione energetica di cui è starlette. E i follower in costante aumento sul suo profilo Instagram mostrano di gradire non poco.